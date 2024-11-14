Расследования

В массовом ДТП под Волгоградом скончалась 64-летняя женщина

Расследования 14.11.2024 19:10
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14.11.2024 19:10


Одна из пострадавших в сегодняшнем массовом ДТП под Волгоградом скончалась в больнице. Как сообщили V102.RU в прокуратуре Волгоградской области, несмотря на оказанную медпомощь, умерла 64-летняя пассажирка автомобиля Suzuki Grand Vitara. 
Напомним, сегодня, 14 ноября,  в 15:15 ч. на федеральной автомобильной дороге «Волгоград - К.Шахтинский»  ВАЗ-210703 под управлением 36-летнего жителя Калача-на-Дону  совершил столкновение с двигавшемся в попутном направлении автомобилем Suzuki Grand Vitara, за рулем которого находился 40-летний волгоградец.
После удара ВАЗ вылетел на встречную полосу, где столкнулся лоб в лоб с Ладой 210904, за рулем которой находился 66-летний житель Калачевского района.
В массовой аварии пострадали пять человек, которые были доставлены в больницу. К сожалению, пожилая женщина умерла от полученных травм.
Фото прокуратуры Волгоградской области t.me

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