В массовом ДТП под Волгоградом скончалась 64-летняя женщина

Одна из пострадавших в сегодняшнем массовом ДТП под Волгоградом скончалась в больнице. Как сообщили V102.RU в прокуратуре Волгоградской области, несмотря на оказанную медпомощь, умерла 64-летняя пассажирка автомобиля Suzuki Grand Vitara.
Напомним,
сегодня, 14 ноября, в 15:15 ч. на федеральной автомобильной дороге «Волгоград - К.Шахтинский» ВАЗ-210703 под управлением 36-летнего жителя Калача-на-Дону совершил столкновение с двигавшемся в попутном направлении автомобилем Suzuki Grand Vitara, за рулем которого находился 40-летний волгоградец.
После удара ВАЗ вылетел на встречную полосу, где столкнулся лоб в лоб с Ладой 210904, за рулем которой находился 66-летний житель Калачевского района.
В массовой аварии пострадали пять человек, которые были доставлены в больницу. К сожалению, пожилая женщина умерла от полученных травм.
Фото прокуратуры Волгоградской области t.me