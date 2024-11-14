Пять человек пострадали в массовом ДТП на автодороге Волгоград - Луганск

Сегодня, 14 ноября, в Калачевском районе Волгоградской области столкнулись три автомобиля, в результате пострадали пять человек. Об этом V102.RU сообщили в ГУ МВД России по региону.

- Примерно в 15-00 час. на 68 км автодороги «Волгоград-К. Шахтинский-Луганск» произошло ДТП с участием автомашин «Лада Приора», «Лада Гранта», Suzuki Grand Vitara. В результате ДТП за медпомощью обратились 5 человек, - сообщили в главке.





На фото с места происшествия видно, что больше всего досталось отечественным легковушкам. У внедорожника повреждения меньше. Обстоятельства происшествия выясняются.





На данном участке дороги из-за ДТП организовано реверсивное движение. На месте аварии работают экипажи Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области