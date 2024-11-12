Звание «Рубеж Сталинградской доблести» присвоят еще четырем населенным пунктам





В Волгоградской области в 2025 году планируют присвоить почетное звание «Рубеж Сталинградской доблести» еще четырем населенным пунктам. Как сообщает ИА «Высота 102», информация об этом содержится в законопроекте, который был внесен в Волгоградскую областную думу накануне, 11 ноября. Документом предлагается внести изменения в региональный закон от 2023 года, расширив перечень оснований для присвоения почетного звания муниципалитетам.

– Согласно проекту закона дополняется перечень оснований, в соответствии с которыми населенным пунктам, расположенным на территории Волгоградской области, может быть присвоено почетное звание «Рубеж Сталинградской доблести» и предлагается присваивать его также населенным пунктами, жители которых проявили массовый трудовой героизм и самоотверженность, обеспечив бесперебойное производство продукции для фронта и постоянное функционирование учреждений и транспорта (за исключением городов, которым присвоено звание «Город-герой», почетное звание Российской Федерации «Город воинской славы», почетное звание Российской Федерации «Город трудовой доблести»), – говорится в законодательной инициативе, разработанной облкомтерполитки.

Кроме того, проектом закона предлагается исключить из регионального закона норму, согласно которой в течение первого календарного года после вступления закона в силу разрешается присуждение не более трех почетных званий «Рубеж Сталинградской доблести»

Согласно инициативе, поступившей в региональный парламент, в 2025 году в Волгоградской области намерены присвоить почетное звание «Рубеж Сталинградской доблести» четырем населенным пунктам. Их название в документах не уточняется, но уже оговорена сумма, которую придется выделить на благоустройство и установку стел. Это 40 млн рублей – по 10 млн на каждый из четырех муниципалитетов.

Напомним, что в 2024 году, согласно принятому в 2023 году закону Волгоградской области, в регионе звание «Рубеж Сталинградской области» было присвоено станице Клетской, городам Котельниково и Серафимовичу, а также Городищу.

Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»