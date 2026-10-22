Чиновники заявили о притоке топлива на волгоградских АЗС

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Врач назвала продукты, которые укрепляют иммунитет осенью

Больше зелени, сезонных овощей и белковой пищи помогают иммунной системе в осенний период. Главный принцип – питание должно быть разнообразным и натуральным. Об этом рассказала врач-терапевт Мария Паина,...