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Чиновники заявили о притоке топлива на волгоградских АЗС

Экономика 22.10.2026 17:03
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22.10.2026 17:03


В администрации Волгоградской области назвали ситуацию с топливом в регионе контролируемой. В комитете промышленной политики, торговли и ТЭК охарактеризовали ее таким образом. 

- Новая логистика поставок топлива на АЗС региона позволяет в ежедневном режиме планомерно увеличивать объемы запасов востребованных марок бензина, а также дизельного топлива, - говорится в комментарии. 

В ведомстве добавили, что федеральные и региональные профильные ведомства во взаимодействии с топливными компаниями продолжают ежедневный мониторинг топливообеспечения региона.

Напомним, ранее сообщалось, что Росстат зафиксировал очередной рост цен на волгоградских автозаправках. 

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