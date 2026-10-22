Чиновники заявили о притоке топлива на волгоградских АЗС

В администрации Волгоградской области назвали ситуацию с топливом в регионе контролируемой. В комитете промышленной политики, торговли и ТЭК охарактеризовали ее таким образом.
- Новая логистика поставок топлива на АЗС региона позволяет в ежедневном режиме планомерно увеличивать объемы запасов востребованных марок бензина, а также дизельного топлива, - говорится в комментарии.
В ведомстве добавили, что федеральные и региональные профильные ведомства во взаимодействии с топливными компаниями продолжают ежедневный мониторинг топливообеспечения региона.
Напомним, ранее сообщалось, что Росстат зафиксировал очередной рост цен на волгоградских автозаправках.