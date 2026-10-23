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Экономика

ЦБ РФ оставил ключевую ставку без изменений

Экономика 23.10.2026 15:03
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23.10.2026 15:03


Сегодня, 23 октября, Совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку в размере 14% годовых. Такое решение, как поясняет регулятор, принято на основании текущей ситуации в экономике, которая растет умеренными темпами.

Специалисты отмечают устойчивый рост цен преимущественно из-за временного сокращения производственных мощностей в отдельных отраслях. В пересчете на год он составляет 5-6%. Высокими остаются и инфляционные ожидания. 

Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься на основании этих показателей, а также от оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий. В 2027 году средняя ключевая ставка прогнозируется в диапазоне 12,5–13,5% годовых.

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