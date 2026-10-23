ЦБ РФ оставил ключевую ставку без изменений

Сегодня, 23 октября, Совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку в размере 14% годовых. Такое решение, как поясняет регулятор, принято на основании текущей ситуации в экономике, которая растет умеренными темпами.

Специалисты отмечают устойчивый рост цен преимущественно из-за временного сокращения производственных мощностей в отдельных отраслях. В пересчете на год он составляет 5-6%. Высокими остаются и инфляционные ожидания.

Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься на основании этих показателей, а также от оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий. В 2027 году средняя ключевая ставка прогнозируется в диапазоне 12,5–13,5% годовых.