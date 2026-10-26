Волгоградский бизнес держит на счетах 273 млрд

Экономика 26.10.2026 09:03
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26.10.2026 09:03
За 1 полугодие 2026 года финансовые вложения крупных и средних предприятий, а также некоммерческих предприятий Волгоградской области, осуществляющих предпринимательскую деятельность, составили 273,7 млрд рублей. Это на 1,4% больше больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, сообщили в Волгоградстате.
В структуре финансовых вложений преобладали банковские вклады – 80,5% и предоставленные займы – 15%.
По данным ведомства, наибольший объем накоплений имели организации, осуществляющие финансовую и страховую деятельность, а также производители химических веществ.
От финансовых вложений организациями региона получен доход в сумме 15,8 млрд рублей. При этом наибольший доход обеспечили паи и акции – 74,7%.
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