Волгоградский бизнес держит на счетах 273 млрд





За 1 полугодие 2026 года финансовые вложения крупных и средних предприятий, а также некоммерческих предприятий Волгоградской области, осуществляющих предпринимательскую деятельность, составили 273,7 млрд рублей. Это на 1,4% больше больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, сообщили в Волгоградстате.

В структуре финансовых вложений преобладали банковские вклады – 80,5% и предоставленные займы – 15%.

По данным ведомства, наибольший объем накоплений имели организации, осуществляющие финансовую и страховую деятельность, а также производители химических веществ.

От финансовых вложений организациями региона получен доход в сумме 15,8 млрд рублей. При этом наибольший доход обеспечили паи и акции – 74,7%.



