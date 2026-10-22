Волгоградцы в 2026 году набрали кредитов наличными на 269 млрд





Жители Волгоградской области за 9 месяцев 2026 года оформили 45,48 тысяч кредитов наличными на общую сумму в 269,07 миллиарда рублей. Только в сентябре волгоградцам выдали займов на 5,62 миллиарда рублей. По данным Объединенного Кредитного бюро, средний чек составил 169 тысячи рублей, а длительность кредитного периода – 28 месяцев.

В рейтинге регионов по уровню выдачи кредитов наличными Волгоградская область заняла 26-е место среди 70 российских регионов.

Всего, по данным ОКБ, в сентябре банки выдали россиянам максимальное за 2 года количество займов в виде наличных – 2,42 млн. По сравнению с предыдущим месяцем - больше на 3%. В годовом выражении количество выдач выросло на 53%. Так, в сентябре 2025 года банки выдали 1,58 млн кредитов.

В ТОП-5 регионов по объёмам кредитования наличными в сентябре вошли Москва – 150,15 тыс. кредитов на 49,45 млрд руб., Московская область – 135,77 тыс. кредитов на 36,73 млрд руб; Санкт-Петербург – 73,40 тыс. кредитов на 21,30 млрд руб., Краснодарский край – 100,53 тыс. кредитов на 17,49 млрд руб., Свердловская область – 80,08 тыс. кредитов на 15,04 млрд руб.

Самые крупные кредиты наличными в сентябре выдавали жителям Москвы – в среднем 329 тыс. рублей, Кабардино-Балкарии – 292 тыс. рублей и Санкт-Петербурга – 290 тыс. рублей.

За 9 месяцев 2026 года кредиты наличными пользовались наибольшим спросом в Чукотском АО: на каждые 100 жителей региона пришлось более 30 новых заимствований. Наименьший интерес к кредитованию наличными проявили жители Чечни, Ингушетии.



