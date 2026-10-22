



Управление ФНС России по Волгоградской области напомнило жителям региона о необходимости не позднее 26 октября (поскольку 25 октября – выходной) представить в налоговый орган ряд деклараций и расчётов.

Какие декларации нужно сдать

- по налогу на прибыль организаций за сентябрь и 9 месяцев 2026 года;

- по НДС за 3 квартал 2026 года;

- в связи с прекращением предпринимательской деятельности, в отношении которой применялась УСН, в сентябре 2026 года;

- в связи с утратой права применять УСН в 3 квартале 2026 года;

- в связи с прекращением деятельности в качестве сельскохозяйственного товаропроизводителя по ЕСХН в сентябре 2026 года;

- по НДПИ за сентябрь 2026 года;

- по водному налогу за 3 квартал 2026 года;

- по туристическому налогу за 3 квартал 2026 года;

- по акцизам за сентябрь 2026 года.

Кроме того, нужно представить расчёт сумм НДФЛ, исчисленных и удержанных налоговым агентом, по форме 6-НДФЛ за 3 квартал 2026 года, а также расчёт по страховым взносам за 9 месяцев 2026 года.

Какие уведомления направить

Не позднее 26 октября также необходимо подать уведомления:

- об исчисленных суммах по НДФЛ за период с 1 по 22 октября 2026 года (код периода – 34/01);

- об исчисленных суммах авансового платежа по УСН за 3 квартал 2026 года (код периода – 34/03);

- об исчисленных суммах авансовых платежей за 9 месяцев (3 квартал) 2026 года по налогу на имущество организаций, транспортному налогу и земельному налогу с организаций (код периода – 34/03).

Отдельно в волгоградском Управлении ФНС России уточняют: уведомление об исчисленных суммах НДФЛ с выплат работникам за период с 23 по 31 октября нужно представить не позднее 5 ноября , указав код периода «34/11».

Для формирования и направления уведомлений рекомендуется использовать сервисы ФНС России «Личный кабинет индивидуального предпринимателя» и «Личный кабинет юридического лица».