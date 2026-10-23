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Экономика

Бюджет будущего Волгоградской области одобрили на слушаниях

Экономика 23.10.2026 20:32
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23.10.2026 20:32


Проект главного финансового документа региона на 2027-2029 годы одобрили на общественных слушаниях.  После общественного обсуждения он будет направлен в региональный парламент. 

Согласно проекту, валовый региональный продукт в 2027 году приблизится к 1,9 трлн рублей, а в 2028 году достигнет 2 трлн рублей. В следующем трехлетнем цикле бюджетная политика по-прежнему будет ориентирована на безусловное исполнение социальных обязательств и поддержание устойчивости финансовой системы региона. При этом одним из приоритетов областного бюджета останется поддержка участников СВО и их семей. Об этом заявил первый заместитель губернатора Волгоградской области Александр Дорждеев.  

Основные параметры бюджета 2027-2029 годов. 

Финансирование социальных расходов на 2027 год запланировано в объеме свыше 100 млрд рублей. В частности, на образование направят — 41, 9 млрд рублей; здравоохранение — 33,7 млрд рублей; социальную политику — 28,5 млрд рублей; физическую культуру и спорт — 3,6 млрд рублей.

На выплату мер соцподдержки и предоставление социальных услуг жителям региона в 2027 году предусмотрено 19,7 млрд рублей. 

На финансирование мероприятий в сфере ЖКХ в 2027 году планируется направить 9,6 млрд рублей; в сфере благоустройства — более 2,2 млрд рублей; улучшение жилищных условий для граждан — 2,4 млрд рублей.

Дорожный фонд Волгоградской области на очередной финансовый год запланирован в объеме 26,2 млрд рублей.

На обновление подвижного состава  в 2027-2029 годах предусмотрены 4,6 млрд рублей. В частности, планируется профинансировать закупку порядка 400 автобусов, работающих на сжиженном природном газе. По прогнозам, практически половина из них поступят в регион уже в 2027 году. Также в областном центре планируется капитальный ремонт трамвайных путей, в том числе в Красноармейском районе; комплексная модернизация 20 единиц подвижного состава, прежде всего, рельсового транспорта. 

Бюджетам муниципальных образований Волгоградской области в 2027 году планируется направить 76 млрд рублей

Фото администрации Волгоградской области

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