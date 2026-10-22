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Экономика

ВТБ определил портрет пользователя Пушкинской карты

Экономика 22.10.2026 12:46
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22.10.2026 12:46


По данным российского банка, среди владельцев Пушкинских карт больше всего 17-летних молодых людей: с начала года они оформили себе более 1,15 млн карт. Всего в 2026 году ВТБ выпустил более 7,8 млн Пушкинских карт для пользователей 14-22 лет.

Далее следуют ребята 16 лет (1,12 млн) и 18 лет (1,06 млн). Сегодня Пушкинской картой пользуются каждый второй молодой человек в возрасте 14-22 лет.

С начала года участники программы потратили по карте свыше 8 млрд рублей на посещение культурных мероприятий, в том числе 2,5 млрд рублей – на билеты в кино.

Среди регионов лидерами по охвату целевой аудитории стали Чувашская Республика (84%), Республика Татарстан (77%), и Оренбургская область (76%).

– Пушкинская карта за 5 лет работы программы уже стала привычным способом для молодых людей планировать досуг и открывать для себя культуру в каждом уголке России. При этом мы видим, что рост интереса к программе среди подростков продолжает укрепляться: карта помогает школьникам и студентам чаще бывать в кино, театрах, музеях и на концертах. Для банка это также возможность выстроить отношения с молодежью с самого раннего возраста, – подчеркнул Павел Тулубьев, руководитель департамента транзакционных, зарплатных и сберегательных продуктов ВТБ.

Остаток лимита текущего года не переходит на следующий год, при этом его можно потратить на билеты на культурные мероприятия 2027 года. Купив их заранее, участники программы получат билеты уже сейчас и сохранят новый лимит в 5 тыс. рублей на следующий год.

Фото: ИА «Высота 102»

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