Футболисты Сирии 11 ноября прилетели в Волгоград для игры со сборной России





Сегодня, 11 ноября, несколько игроков и члены тренерского штаба сборной Сирии прилетели в Волгоград на товарищеский матч со сборной России, сообщает V102.RU. Накануне в город-герой также прибыла часть делегации азиатской сборной.





Спортсмены по прилете в Волгоград выглядели уставшими после долгих перелетов. Но у футболистов с Ближнего Востока есть еще восемь дней на акклиматизацию и тренировки перед поединком с российской национальной командой, который состоится 19 ноября на «Волгоград Арене» и начнется в 19-30 ч.





Отметим, что для подопечных Валерия Карпина это будет уже вторая товарищеская встреча в Волгограде за последний год. Прошлой осенью сборная России разгромила соперников из Кубы со счетом 8:0.













Фото: Павел Мирошкин / V102.RU