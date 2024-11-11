«Продлевать будете?» В Иловле пообещали избрать нового главу района





5 ноября 2024 года в Иловлинском районе Волгоградской области истёк основной срок полномочий главы районной администрации Ивана Геля. Как сообщает ИА «Высота 102», в настоящее время депутаты местной думы готовятся приступить к конкурсным процедурам по отбору кандидатур на руководящий пост. При этом предыдущий руководитель продолжает исполнять свои обязанности, что породило споры о легитимности происходящего.

В частности, жители района, ссылаясь на муниципальный Устав, припоминают, что пятилетний срок полномочий Ивана Геля как руководителя районной администрации стартовал 5 ноября 2019 года. Соответственно, настаивают иловлинцы, руководство муниципального образования должно если не смениться уже, то хотя бы должна быть назначена дата выборов.

– Однако же, на дворе 11 ноября, а мы о выборах главы района еще ничего не слышали. Гелю продлили его полномочия, а мы не знаем? – задаются вопросом жители, обратившиеся в редакцию ИА «Высота 102».

За разъяснениями редакция обратилась в Иловлинскую районную думу, наделившую Ивана Геля по итогам выборов в 2019 году полномочиями главы района.

– Гель Иван Степанович руководит районом на абсолютно законных основаниях. Выборы мы планируем в ближайшее время. Уверена, что всё пройдёт в соответствии с уставом, - рассказала журналистам председатель Иловлинской районной думы Надежда Воронкова.

Глава представительного органа подчеркнула, что процедура уже запущена и приём заявок на участие в отборе вот-вот начнётся, однако назвать конкретные сроки она затруднилась.

Отметим, что 20 сентября, только избранная районная дума собралась на своё первое заседание. Согласно опубликованным в открытом доступе данным, депутатами утверждено решение о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы Иловлинского района Волгоградской области. Согласно документу, членами конкурсной комиссии назначены глава Трехостровского сельского поселения Сергей Иванов, глава Медведевского сельского поселения Александр Гребнев, директор ООО «Промстрой» Папин Мелконян. Все перечисленные одновременно являются и районными депутатами.

Ранее редакция ИА «Высота 102» сообщала о том, что глава Иловлинского района Иван Гель проходит обвиняемым по уголовному преступлению. Ему вменяется превышение должностных полномочий, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью. В августе 2022 года Иван Гель направил четверых подчиненных на место природного пожара. В результате один из чиновников – начальник отдела ГО и ЧС районной администрации Александр Переярин – погиб, еще три сотрудника администрации получили ожоги. В настоящее время потерпевшие в Сочи обжалуют решение Волгоградского областного суда, назначившего разбирательства по уголовному делу в Иловле.