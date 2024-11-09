В Сочи решат, где будут судить главу Иловлинского района Ивана Геля

Напомним, об обстоятельствах пожара, который подбирался к детскому лагерю, информагентство сообщало в нескольких публикациях. Как рассказывали местные жители, погибшего начальника отдела ГО и ЧС районные власти нередко использовали в качестве пожарного. При этом людей отправляли на тушение пожара без какой-либо спецодежды, противогазов и другой необходимой амуниции. Пожар, который унес жизнь начальника отдела, люди тушили сначала майками. А в том районе, где произошло возгорание, не было даже опашки. Жителей возмутило, что на эти протиповожарные меры в районе не хватало денег, а на устройство сцены в райцентре за несколько миллионов они нашлись.