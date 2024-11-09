В Сочи решат, где будут судить главу Иловлинского района Ивана Геля

Глава администрации Иловлинского района обвиняется по ст. 286 ч.3 п.в УК РФ – превышение должных полномочий лицом, занимающим государственную должность, с причинением тяжких последствий. В августе 2022 года Иван Гель направил четверых подчиненных на место природного пожара. В результате один из чиновников – начальник отдела ГО и ЧС районной администрации Александр Переярин – погиб, еще три сотрудника администрации получили ожоги.
Расследования 09.11.2024 13:59
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09.11.2024 13:59
Глава администрации Иловлинского района обвиняется по ст. 286 ч.3 п.в УК РФ – превышение должных полномочий лицом, занимающим государственную должность, с причинением тяжких последствий. В августе 2022 года Иван Гель направил четверых подчиненных на место природного пожара. В результате один из чиновников – начальник отдела ГО и ЧС районной администрации Александр Переярин – погиб, еще три сотрудника администрации получили ожоги.
Назначена дата заседания в Третьем апелляционном суде в Сочи по жалобе потерпевших по делу главы Иловлинского района Волгоградской области Ивана Геля. Как рассказал V102.RU Юрий Букаев, представляющий права потерпевших, заседание пройдет 2 декабря.Напомним, ранее представители потерпевшей стороны добивались, чтобы Ивана Геля судили не в районном суде, а за его пределами. Однако облсуд отказал в изменении территориальной подсудности уголовного дела родственникам погибшего на пожаре начальника отдела ГО и ЧС районной администрации Александра Переярина. Теперь правомерность решения облсуда оценит вышестоящая инстанция.
Глава администрации Иловлинского района обвиняется по ст. 286 ч.3 п.в УК РФ – превышение должных полномочий лицом, занимающим государственную должность, с причинением тяжких последствий. В августе 2022 года Иван Гель направил четверых подчиненных на место природного пожара. В результате один из чиновников – начальник отдела ГО и ЧС районной администрации Александр Переярин – погиб, еще три сотрудника администрации получили ожоги.
Следователи пришли к выводу, что глава района не предоставив им спецсредства для тушения и средства индивидуальной защиты. Троим чиновникам удалось спастись лишь благодаря местному фермеру Александру Канунову, который, рискуя собственной жизнью, эвакуировал их из зоны пожара.
Ранее в СУ СК по Волгоградской области пытались добиться отстранения Ивана Геля от руководства районом на период расследования дела, однако суд следователям в этом отказал.
Напомним, об обстоятельствах пожара, который подбирался к детскому лагерю, информагентство сообщало в нескольких публикациях. Как рассказывали местные жители, погибшего начальника отдела ГО и ЧС районные власти нередко использовали в качестве пожарного. При этом людей отправляли на тушение пожара без какой-либо спецодежды, противогазов и другой необходимой амуниции. Пожар, который унес жизнь начальника отдела, люди тушили сначала майками. А в том районе, где произошло возгорание, не было даже опашки. Жителей возмутило, что на эти протиповожарные меры в районе не хватало денег, а на устройство сцены в райцентре за несколько миллионов они нашлись.
К слову, после произошедшего Иван Гель утверждал, что причиной пожара стала техника одного из фермеров, которая якобы не имела специальной противоискровой защиты.
Александр Переярин посмертно Указом Президента РФ был награжден Орденом Мужества. Медалями «За отвагу на пожаре» глава государства отметил еще троих сотрудников администрации Иловлинского района Волгоградской области, которые пострадали при тушении того страшного степного пожара. Это Владимир Вагнер, консультант аппарата администрации Иловлинского района Волгоградской области; Сергей Кочелаев, консультант отдела администрации Иловлинского района и Петр Сигачев, главный специалист-зоотехник отдела администрации Иловлинского района.
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