Узбека осудили в Волгоградской области за поддельный патент на работу

Быковский районный суд Волгоградской области признал гражданина Узбекистана виновным в использовании заведомо поддельного документа, с помощью которого он пытался обосноваться и работать в России, передает V102.RU.

Как сообщили в районном суде, иностранец в августе 2024 года предъявил поддельный патент начальнику отдела по вопросам миграции ОМВД России по Быковскому району для оформления временной регистрации по месту жительства на территории района. Однако полицейские установили, что документ поддельный. В отношении иностранца было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ. Вину он полностью признал. Дело было рассмотрено в особом порядке.

- Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 10000 рублей, - сообщили в районном суде.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Напомним, что патент дает право иностранному гражданину или лицу без гражданства, прибывшему в Россию в порядке, не требующем получения визы, работать у физического или юридического лица. В данном случае работать он может только на территории региона, где ему выдали патент.