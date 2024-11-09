«Нас взяли в заложники»: волжане рассказали о бесчинствах цыган в общежитии





В Волжском Волгоградской области жильцы общежития №16 по адресу пр. Ленина, д. 76 рассказали подробности произошедшей 7 ноября драки с участием цыган и местного жителя. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на обратившихся в редакцию волжан, конфликт с представителями этнической диаспоры в общежитии зрел давно. Более того, жильцы уже неоднократно подвергались физическому насилию со стороны цыган и обращались в правоохранительные органы с просьбой вмешаться в происходящее.

– Всё началось весной 2024 года. В нашем доме одну из комнат выкупила женщина. Сначала она вселила туда каких-то пьяниц, но когда жильцы возмутились, через какое-то время сдала комнату цыганам из Самары, – рассказала одна из жительниц общежития (отметим, что волжане просят не называть их имен, так как, по их словам, боятся расправы).

Представители вольного народа быстро оценили все прелести коммунальной жизни, начав активно осваивать общественные пространства и наводить свои порядки.





– Вскоре после заселения в первую комнату они сняли дополнительную жилплощадь. Сейчас цыгане проживают в комнатах № 70 и № 71. Чтобы вы понимали, это не как у нас – заселились папа, мама и ребёнок. К нам в общежитие переселился практически весь табор. Только в этих двух комнатах постоянно проживают порядка 14 человек. За прошедшие месяцы они выломали практически все двери, дети побили камнями окна на первом этаже. Местных они за людей не считают, постоянно оскорбляют. Когда мужчины пытаются заступаться за женщин, начинаются угрозы расправой и провоцируются драки, – добавила волжанка.









Жертвами беспокойного соседства стали не только взрослые, но и дети.

– Драки у нас теперь происходят очень часто. Из-за ругани, постоянных конфликтов и потасовок у меня ребёнок уже долгое время боится выходить один в коридор, – продолжает рассказ жильцов волжанка, вынужденная проживать на одном этаже с цыганами.

А 1 июня в общежитии оказались избиты 50-летняя женщина и её 53-летний сожитель.

– Всё случилось вечером, когда мы возвращались домой. У подъезда увидели, как цыганские дети обижают девочку-подростка. Мой гражданский муж вступился за неё, сделал ребятам замечание. Те позвали своих знакомых и начали толпой его избивать. Я попыталась их разнять, но вскоре досталось и мне. Били везде. Впоследствии у меня были множественные синяки, ссадины и гематомы по всему телу, даже на пятках. Моему сожителю досталось ещё сильнее – ему сломали челюсть, – поделилась пострадавшая от цыган женщина.





По словам пострадавших, ими сразу же были зафиксированы побои и написаны заявления в полицию и прокуратуру, однако по неизвестным причинам обоим в возбуждении уголовного дела было отказано.

– Мои документы «потеряли», а сожителю изначально отказали в возбуждении уголовного дела с формулировкой «из-за невозможности установить степень причинённого вреда». Эту самую «невозможность» в постановлении отдела полиции объяснили прохождением моим знакомым лечения на тот момент. Сейчас, вроде бы, расследование вновь началось. При этом в деле в качестве обвиняемого фигурирует 13-летний подросток. Но нас избивал не один ребёнок, а толпа взрослых амбалов. Самое трагичное, что всё происходящее видели многие жильцы нашего дома, но они боятся дать показания, – добавила пострадавшая.





И это не все случаи избиения и бесчинств цыган. В сентябре 2024 года собственники жилых помещений в общежитии №16 написали коллективное обращение к главе МВД России Владимиру Колокольцеву с просьбой о помощи.





Однако документ вновь был спущен в местный отдел полиции, откуда пришёл следующий ответ:

– По вашему заявлению, поступившему в отдел полиции № 1 Управления МВД России по городу Волжскому, об административных правонарушениях общественного порядка лицами цыганской национальности проведена проверка. Установлено, что в данном факте отсутствует событие какого-либо преступления, в связи с чем принято решение о приобщении проверки к материалам специального номенклатурного дела.





По мнению волжан, полнейшая безнаказанность и непонятное снисхождение к представителям данной этнической группы 7 ноября 2024 года и привели к резонансному конфликту.

– Всё началось с того, что цыгане закрыли дверь на этаж, а ключей от неё ни у кого нет. Один из наших соседей постучал в дверь. Вскоре ему открыли цыгане. На этой почве и начался скандал. Цыган по имени Авраам предложил выйти и поговорить «один на один». Когда сосед повернулся спиной, его ногой ударил стоящий рядом подросток. Затем началась драка. В итоге избитого толпой соседа назначили виновным, а всех цыган отпустили,– рассказала журналистам одна из свидетельниц происшествия.

Отметим, что ранее в полиции сообщали о том, что житель общежития в какой-то момент успел причинить ножевое ранение одному из цыган во время конфликта. Как оказался нож в руках мужчины, волжане, обратившиеся в редакцию ИА «Высота 102» пояснить не смогли, так как не видели. Как только цыгане налетели на мужчину, люди испугались и спрятались в комнатах. Однако же, не всем удалось избежать цыганского гнева.

– Когда всё затихло и я всё же вышла из комнаты, цыган по имени Ибрагим увидел меня, ударил по лицу и начал душить. Он кричал, что убьёт меня и моих детей, как свиней. Всё это увидела моя несовершеннолетняя дочка. Она заплакала и начала кричать: «Мама, зайди домой!». Когда у меня получилось вырваться, я вновь забежала в комнату и закрылась. Но мою дверь начали выламывать. Я начала звонить в полицию. Обращалась к дежурному раза четыре, но на мои мольбы о помощи никто так и не приехал. Судя по всему, одновременно развивались события и с избиением соседа. Как я потом узнала, он пытался вырваться на машине и, наверное, случайно сбил одного из преследователей. После этого цыгане сами вызвали полицию, и, как ни странно, наряд тут же приехал и «упаковал» нашего соседа. На мои вызовы никто так и не отреагировал. Со мной даже сегодня никто не связался. Насколько мне известно, никого из жителей кроме цыган опрашивать не стали, – подчеркнула одна из очевидцев событий.

Жильцы общежития шокированы, что в итоге виновным назначили исключительно избитого мужчину:

– Это какой-то беспредел. Мы не понимаем, куда смотрят и чего добиваются власти и правоохранители. Нужен бунт? Самосуд? Почему цыганам всё сходит с рук?

Собственники опасаются, что в данном конфликте виноватым окажется их сосед и надеются, что расследование будет взято на контроль надзорными органами. В непредвзятость местного отдела полиции волжане не верят.

Напомним, накануне стало известно о проведении рейдов в домах цыган. Силовики изъяли оружие и вручили повестки в военкомат 10 представителям вольного народа.

Фото жители дома, коллаж - Павел Мирошкин