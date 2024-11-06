Спорт

Победный дебют на «Динамо Арене»: волгоградские гандболистки уверенно обыграли «Университет»

Спорт 06.11.2024 21:21
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06.11.2024 21:21


«Динамо-Синара» сегодня на новой арене, наконец, одержало долгожданную и уверенную победу в очередном туре Суперлиги в матче с «Университетом» со счетом 38:25. Как сообщает корреспондент V102.RU, поддержать гандболисток пришли футболисты и регбисты «Ротора», которые давно дружат клубами. Встреча началась с минуты молчания в память об ушедшем из жизни 1 ноября основателе гандбольной волгоградской школы Константине Борисовиче Галузо, скончавшемся в возрасте 89 лет. Волгоградские гандболистки обязаны были показать в сегодняшнем матче все  лучшее, чему их учили последователи и ученики  «папы» волгоградского гандбола, как называли Константина Борисовича в спортивных кругах.
Счет в матче на первой же минуте открыла Екатерина Скивко. Но, несмотря на такое обнадеживающее начало, соперницы отыгрались уже в следующей атаке. На что «Университету» ответила Елизавета Дудкина, заработавшая пенальти, который реализовала София Лыжина. После короткого «сухого» отрезка благодаря в том числе спасениям волгоградского голкипера Надежды Колесниковой гости забили с пенальти. Соперницы динамовок вообще держались  достойно в первой половине тайма и довели несколько атак до результативных бросков. Однако затем все-таки стал сказываться класс и мастерство хозяек – хозяйки  более уверенно действовали на площадке, наладив реализацию и оборону, что и позволило им постепенно увеличивать отрыв. Не помог гостям и тайм-аут, который взял тренер «Университета», чтобы переломить ситуацию. 

Наставник бело-голубых Евгений Дмитриев, впрочем, постоянно корректировал своих подопечных, порой не сдерживая эмоций. За спор с судьей он даже получил желтую карточку.

Но «Университет», даже серьезно отставая от хозяек площадки, не давал расслабиться волгоградкам. Когда на последней минуте Екатерина Долматова забросила нижним броском, казалось, установив окончательный счет в первой половине, гости воспользовались тем, что у бело-голубых оказались пустыми ворота после того, как Дмитриев отправил Надежду Колесникову на скамейку, когда динамовки остались в меньшинстве. Быстро разыграв мяч, «Университет» на последних секундах забросил, и отдыхать команды ушли со счетом 19:11 в пользу волгоградского клуба.
Но уже в начале второго тайма стало понятно, кто сегодня будет праздновать победу. Динамовки забили пять мячей за первые пять минут, которые стали ключевыми для итогового результата. Когда отрыв увеличился уже до 12 мячей, команды, можно сказать, уже доигрывали. Уверенность в победе дала возможность волгоградкам психологически раскрепоститься, играть, можно сказать, в свое удовольствие. Мячи от динамовок залетали в ворота гостей  на любой вкус – и с быстрых атак, и с флангов.
Не подвела свою команду и молодой голкипер «Синары» Елизавета Старкова. Евгений Дмитриев дал возможность проявить себя вратарю, поставив ее на ворота с начала второго тайма. И у нее все получилось. По итогам матча она стала лучшим игроком, а вместе с опытной Надеждой Колесниковой они отразили 12 бросков из 36, что в гандболе считается отличным результатом.

В итоге динамовки победили «Университет» с солидным отрывом – 38:25. Из полевых игроков лучшими бомбардирами в составе волгоградской команды стали Арина Безбабных, забившая 8 голов, и Анастасия Шкитина с пятью голами. Поздравления динамовки принимали не только от болельщиков, которые активно поддерживали команду с трибун, но и от председателя комитета физической культуры и спорта Волгоградской области Владимира Попкова, вручившего призы лучшим игрокам.
Сегодняшняя победа «Динамо-Синары» стала первой за последние полтора месяца игрового периода в Суперлиге, второй победой в сезоне и дебютной – в новом зале.
Волгоградки заработали семь очков в турнирной таблице и проведут следующий тур 10 ноября тоже дома с «Кубанью».
Спортивный обозреватель Иван Тюгаев
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