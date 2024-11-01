Транспорт

В Волгограде 2 ноября электробусный маршрут №15 начнет ходить до вокзала

Транспорт 01.11.2024 12:06
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01.11.2024 12:06


Со 2 ноября в Волгограде изменится схема движения электробусного маршрута №15. Как сообщает ИА «Высота 102», после возобновления работы скоростного трамвая власти приняли решение вернуть транспортное направление в привычные границы «ул. Тополёвая – Волгоград I».

- До конца рабочей недели электробусы продолжат работать по удлинённому маршруту «ул. Тополевая — пл. им. Титова», а затем вернутся в привычные границы, разворачиваясь в Центральном районе у железнодорожного вокзала, - рассказали журналистам в диспетчерской МУП «Метроэлектротранс».

В пресс-службе мэрии уточнили, что уже со 2 ноября электробусы начнут курсировать в границах остановок «Ул. Тополевая» - «Железнодорожный вокзал».

Напомним, в изменённых границах электробусный маршрут №15 работал с 13 мая 2024 года. Таким образом департамент городского хозяйства администрации Волгограда попытался перераспределить высвободившийся после закрытия метротрама пассажиропоток.

Ранее редакция ИА «Высота 102» сообщала о возобновлении 31 октября движения скоростных трамваев по маршрутам «СТ-1» и «СТ-2».

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