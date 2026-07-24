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Общество

Количество пострадавших от животных волгоградцев выросло до 5780 человек

Общество 24.07.2026 06:11
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24.07.2026 06:11


До 5780 человек в Волгоградской области за полгода выросло количество пострадавших от нападения животных, что на 8,4% превышает среднемноголетний уровень. Такие данные привели в территориальном управлении Роспотребнадзора, проанализировав число обращений в медицинские организации с жалобами на укусы и ослюнение животными.

В настоящее время число таких обращений растет. Жителям, подвергшимся риску заражения бешенством, вводится специальная вакцина, чтобы предотвратить развитие болезни. В 2025-2026 годах случаев заражения людей этим смертельным заболеванием в Волгоградской области не зарегистрировано.

Чем опасно бешенство?

Вирус передается через укусы, царапины или попадание слюны больного животного на слизистые оболочки или поврежденную кожу. Если уже появились первые признаки развития болезни, что это всегда приводит к летальному исходу. До появления симптомов, определить наличие вируса в организме нельзя.

Что делать, если напало животное?

Необходимо промыть рану с мылом. Прижигать ее не нужно. После этого нужно обязательно обратиться в травмпункт, где назначат курс профилактических прививок. При тяжелых укусах и травмах дополнительно вводится специфический иммуноглобулин.

Фото из архива V102.RU

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