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Федеральные новости 24.07.2026 14:10
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24.07.2026 14:10


Погоня за лайками едва не обернулась трагедией. В Ростовской области сотрудники ГИБДД привлекли к ответственности пассажирку автомобиля, которая, сообщает Привет-Ростов, снимала опасные маневры на дороге и выкладывала их в Сеть.

В интернете появился видеоролик, герои которого – водитель Toyota Camry и его спутница – демонстрировали вопиющее пренебрежение правилами дорожного движения. На кадрах машина выезжала на тротуар, пересекала сплошную линию разметки, а пассажирка при этом находилась в автомобиле с явными нарушениями правил перевозки.

Госавтоинспекция оперативно установила личность девушки, снимавшей опасное «шоу». Ею оказалась 34-летняя жительница Батайска. В отношении неё составлен административный протокол по ч. 1 ст. 12.29 КоАП РФ («Нарушение правил дорожного движения пешеходом или иным участником дорожного движения»).

Кроме того, с нарушительницей провели профилактическую беседу, объяснив, что даже в качестве пассажира она несёт ответственность за свою безопасность и не должна поощрять лихачество водителя.

Водитель пока не установлен. Сейчас его разыскивают полицейские. После задержания ему также грозит административное наказание — за выезд на тротуар, нарушение разметки и другие пункты ПДД.

Скриншот: Привет-Ростов

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