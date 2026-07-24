Московские авиарейсы задерживаются в Волгограде на фоне атак БПЛА

24 июля в аэропорту Волгограда наблюдаются задержки в расписании авиарейсов по направлению в Москву и обратно. На данный час известно о прибытии с опозданием на 2,5 часа в город на Волге из столицы рейса авиакомпании «Победа».

Самолет ожидается в 16:55 мск вместо 14:15 мск. Вылет из Волгограда в Шереметьево также перенесен на более позднее время.

По сообщению Росавиации, аэропорт Шереметьево в настоящее время принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани.