Памятник жертвам нацизма откроют в Волгограде

В Волгограде 26 июля будет открыт памятник на братской могиле местных жителей, которых в 1942 году расстреляли нацисты. Памятная церемония и митинг пройдут на еврейском участке Верхнезареченского кладбища, где были перезахоронены останки погибших.

Как сообщили в Волгоградском еврейском общинном центре, в братской могиле захоронены останки 45 человек, которые летом 2021 года были переданы еврейской религиозной общине после эксгумации на месте убийства людей.

Преступление нацисты совершили в сентябре 1942 года в окрестностях села Водино Октябрьского района. Тогда, согласно архивным документам, было убито 43 еврея и два активиста – колхозника. Имена погибших частично установлены.

Эксгумация была проведена летом 2020 года. Эксперты установили наличие следов насильственной смерти, а именно пулевых ранений в грудную клетку и голову. По согласованию с администрацией Октябрьского района останки погибших были переданы еврейской общине для производства перезахоронения по еврейской традиции.

В Октябрьском районе на месте убийства мирных жителей установлен памятный знак.