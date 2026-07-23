Куда пойти в Волгограде 25 и 26 июля: гид по самым ярким событиям

Синоптики обещают в Волгограде солнечные выходные, а значит, самое время провести их на свежем воздухе. ИА «Высота 102» составило подборку лучших событий субботы и воскресенья – от винных дегустаций до пенных битв и рок-концертов. Выбирайте, что по душе, и не забудьте воду и хорошее настроение!
Суббота, 25 июля
Пленэр с художником
Начните утро с творчества. Мария Мелихова проведет занятие по живописи на открытом воздухе во внутреннем дворике Каланчи на улице Коммунистической. Вдохновение – работы Ильи Машкова. Участие бесплатное, материалы – с собой.
11:00 | ул. Коммунистическая, 5
Кундалини-йога в Комсомольском саду
Снять напряжение после рабочей недели и настроиться на выходные поможет Татьяна Ястребова. Вход свободный, нужен только коврик.
09:00 | Комсомольский сад (ул. Ленина, 25Б)
Главный винный фестиваль Юга России — «Волго-Дон Вин Фест»
Во второй день фестиваля на «Волгоград Арене» соберутся более 70 виноделов со всей страны. Можно продегустировать и купить вино, сыры и деликатесы.
ИА «Высота 102» – информационный партнер фестиваля, а это значит, что от нас будет много фото.
14:00 – 18:30 | Волгоград Арена (VIP-фойе)
Пенная вечеринка для детей в ЦПКиО
Пока родители на винном фесте, дети с бабушками и дедушками поблизости могут повеселиться на пенном шоу у аттракциона «Шары».
13:00 – 17:00 | ЦПКиО, детская зона
Творческий концерт цирковых коллективов
На главной сцене Центрального парка выступят участники центра «Лаукараз» – яркие номера со всей страны.
18:00 – 20:00 | ЦПКиО, главная сцена
Рок-фестиваль «Летний гром»
Для любителей живой музыки – концерт волгоградских групп «Ля диез» и «Эксперимент» на малой сцене парка.
19:00 – 21:55 | ЦПКиО, малая сцена
Премьера в планетарии: «Ханс Циммер – композитор, который пишет код»
Лекторий о творчестве автора саундтреков к «Интерстеллару», «Началу» и «Гладиатору». Ведущая – Наталья Еремина. В программе – видео, музыка и разбор культовых треков.
18:00 | Волгоградский планетарий
Открытие парка «Южный» в Красноармейском районе
Праздничное шоу с музыкой, дефиле, детской анимацией и розыгрышами призов. Новая точка притяжения для жителей района.
15:00 | бульвар Энгельса, парк «Южный»
Воскресенье, 26 июля
Открытая тренировка по йоге в ЦПКиО
Занятие для новичков и практикующих: простые объяснения, работа с осанкой и дыханием.
18:00 – 19:30 | поляна в ЦПКиО
День Нептуна в Комсомольском саду
Два события в одном месте: водная битва, пенное шоу и концерт с выбором лучшей Русалочки.
17:00 – 19:00 | Комсомольский сад
Афишу собирала Дарья Ломовцева
Фото: ИА «Высота 102», ЦПКиО