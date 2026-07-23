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Общество

Куда пойти в Волгограде 25 и 26 июля: гид по самым ярким событиям

Общество 23.07.2026 20:11
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23.07.2026 20:11


Синоптики обещают в Волгограде солнечные выходные, а значит, самое время провести их на свежем воздухе. ИА «Высота 102» составило подборку лучших событий субботы и воскресенья – от винных дегустаций до пенных битв и рок-концертов. Выбирайте, что по душе, и не забудьте воду и хорошее настроение!

Суббота, 25 июля

Пленэр с художником

Начните утро с творчества. Мария Мелихова проведет занятие по живописи на открытом воздухе во внутреннем дворике Каланчи на улице Коммунистической. Вдохновение – работы Ильи Машкова. Участие бесплатное, материалы – с собой. 

11:00 | ул. Коммунистическая, 5


Кундалини-йога в Комсомольском саду

Снять напряжение после рабочей недели и настроиться на выходные поможет Татьяна Ястребова. Вход свободный, нужен только коврик.

09:00 | Комсомольский сад (ул. Ленина, 25Б)


Главный винный фестиваль Юга России — «Волго-Дон Вин Фест»

Во второй день фестиваля на «Волгоград Арене» соберутся более 70 виноделов со всей страны. Можно продегустировать и купить вино, сыры и деликатесы. 

ИА «Высота 102» – информационный партнер фестиваля, а это значит, что от нас будет много фото. 

14:00 – 18:30 | Волгоград Арена (VIP-фойе)


Пенная вечеринка для детей в ЦПКиО

Пока родители на винном фесте, дети с бабушками и дедушками поблизости могут повеселиться на пенном шоу у аттракциона «Шары».

13:00 – 17:00 | ЦПКиО, детская зона

Творческий концерт цирковых коллективов

На главной сцене Центрального парка выступят участники центра «Лаукараз» – яркие номера со всей страны.

18:00 – 20:00 | ЦПКиО, главная сцена


Рок-фестиваль «Летний гром»

Для любителей живой музыки – концерт волгоградских групп «Ля диез» и «Эксперимент» на малой сцене парка.

19:00 – 21:55 | ЦПКиО, малая сцена

Премьера в планетарии: «Ханс Циммер – композитор, который пишет код»

Лекторий о творчестве автора саундтреков к «Интерстеллару», «Началу» и «Гладиатору». Ведущая – Наталья Еремина. В программе – видео, музыка и разбор культовых треков.

18:00 | Волгоградский планетарий


Открытие парка «Южный» в Красноармейском районе

Праздничное шоу с музыкой, дефиле, детской анимацией и розыгрышами призов. Новая точка притяжения для жителей района.

15:00 | бульвар Энгельса, парк «Южный»

Воскресенье, 26 июля


Открытая тренировка по йоге в ЦПКиО

Занятие для новичков и практикующих: простые объяснения, работа с осанкой и дыханием.

18:00 – 19:30 | поляна в ЦПКиО

День Нептуна в Комсомольском саду

Два события в одном месте: водная битва, пенное шоу и концерт с выбором лучшей Русалочки.

17:00 – 19:00 | Комсомольский сад

Афишу собирала Дарья Ломовцева 

Фото: ИА «Высота 102», ЦПКиО

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