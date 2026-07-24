



Волгоградца, до смерти избившего сожителя своей матери, приговорили к восьми годам колонии строгого режима.

В последний день мая 2025-го выпивший житель Краснооктябрьского района заявился в дом матери, разругавшись с ее гражданским супругом. Мужчина начал бить своего «соперника» по голове и лицу и, дожидаясь, пока падающий и ударяющийся об острые углы волгоградец придет в себя, продолжал избиение. Несколько раз он намерено бросал его на пол.

– С тяжелыми травмами пострадавший мужчина поступил в больницу. Врачи боролись за его жизнь почти месяц, однако чуда не произошло – он умер от черепно-мозговой травмы, спровоцировавшей кровоизлияние в мозг, – сообщили в пресс-службе СУ СК России по Волгоградской области.

Фото из архива V102.ru