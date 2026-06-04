В Волгограде и области установят 150 дорожных камер за 1,4 млрд рублей





В Волгоградской области установят 150 камер для фиксации нарушений ПДД. Новое оборудование власти возьмут в аренду до ноября 2030.

Установлены средства слежения будут в шести районах Волгограда. В Тракторозаводском районе на ул. Ополченской, д. 1, д. 5, д. 15, д. 27б; ул. Героев Шипки, 29 и 27А, ул. Шурухина (остановка «Алюминиевское кладбище»).

В Краснооктябрьском районе по адресу пр. Ленина, д. 116а, пр. Металлургов – ул. Кузнецова, ул. 39-й Гвардейской дивизии, д. 30, пр. Ленина – ул. Штеменко.

В Дзержинском районе ш. Авиаторов, д. 12А, д. 13, стр. 3, ул. Полоненко, д. 14, ул. ул. Хорошева, д. 10, ул. Шекснинская, д. 48.

В Ворошиловском районе ул. Азизбекова, д. 26, ул. Ардатовская, д. 29, ул. Огарёва, д. 6.

В Советском районе ул. Ивановского, д. 12, ул. Александра Просвирова, ул. Краснопресненская, д. 17 и д. 20, ул. Рутковского, д. 69, ул. Казахская, д. 9, д. 8, д. 43, ул. Гвардии майора Степанищева – ул. Гвардии сержанта Шумского.

В Кировском районе ул. Никитина, д. 54, ул. Кирова, д. 138, ул. 64-й Армии, д. 87А.

Кроме того, камеры будут установлены на 3-й Продольной, а также на дорогах «Червленое — Калач-на-Дону» на 12,4 км, 30,3 км, 49,1 км. На трассе «Волгоград — Котельниково — Сальск» на 66, 95, 100, 146, 152, 171 км и мостовом переходе через Волгу.

Оборудование должно быть предоставлено в аренду и будет установлено поэтапно. Первая волна накроет областной центр в августе 2026 года. Тогда специалисты установят 10 новых камер. Ещё столько же смонтируют в сентябре, 15 в октябре, 30 в ноябре, 40 в декабре и последние 45 в январе 2027 года.

Отметим, победитель будет определён по итогу открытого конкурса через две недели. На установку 150 камер из областного бюджета выделено 1,4 млрд рублей.

Фото из архива ИА «Высота 102»