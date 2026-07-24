



В ближайшее время Волгоградская область может стать новой точкой на туристической карте жителей Китая. О главных достопримечательностях региона, его потенциале и знаменитом волжском гостеприимстве представителям турбизнеса в Поднебесной рассказали на Российско-китайской конференции в Харбине.





Масштабная встреча к 25-летию подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве России и Китая объединила представителей Министерства культуры и туризма КНР, профильных российских ведомств, а также ключевых игроков туристического бизнеса. Во всем ее колорите Волгоградскую область представила Анна Голдаева, выступавшая от территории «Река&Песок». Ее рассказ о регионе, способном удивить даже искушенных туристов премиальным экологическим отдыхом, так впечатлил китайскую сторону, что туроператоры заключили предметные соглашение о направлении своих клиентов непосредственно в наш край.





Представители России и провинции Хэйлунцзян договорились обмениваться лучшими туристическими маршрутами, а также упрощать поездки за счет оптимизации работы таможенных пунктов. Немаловажным в обсуждении стал вопрос качества услуг. Для того, чтобы отдых оставлял и у россиян, и у китайцев лишь положительные эмоции, участники встречи заявили о внедрении единых жестких стандартов для гидов, отелей и транспортных компаний, а также о совместной борьбе с демпингом и «серыми» турами.





После международной встречи в Волгоградской области заявили, что заключенное с Китаем соглашение – не формальность, а реальный импульс для развития местной экономики. Выходя из тени Москвы, ставшей настоящей Меккой для тысяч путешественников из Поднебесной, регион привлечет прямые инвестиции в развитие региональной инфраструктуры, ресторанного и гостиничного бизнеса, что повлечет за собой и создание новых рабочих мест.

Напомним, что в начале года замдиректора управления по развитию туризма Саньи Чжан Хао заявил, что Волгоград войдет в пятерку городов, которые уже в 2026-м свяжут прямыми рейсами с островом Хайнань.

Фото из архива V102.ru