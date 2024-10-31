Общество

Андрей Бочаров на трамвае «Невский» проехал по обновленной линии СТ

Общество 31.10.2024 14:27
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31.10.2024 14:27


Сегодня, 31 октября, в Волгограде Андрей Бочаров в ходе рабочей поездки проверил на деле новые трамваи для модернизированной линии СТ. Как сообщает V102.RU со ссылкой на областную администрацию, губернатор прокатился в новом трехсекционном трамвае «Невский», оценил комфортный салон и плавность хода.



Как ранее сообщало информагентство, скоростные трамваи начали курсировать в обычном режиме сегодня с раннего утра, однако большого наплыва пассажиров в первый день работы не наблюдалось даже в самый час пик. 

— Мы завершаем очередной этап проекта модернизации скоростного трамвая - это многоплановый объект, и важно, чтобы все системы работали, а обновление проводилось планово. Основа заложена на десятки лет - проведена колоссальная работа. Никто не верил - в начале был один скепсис: как разбить по этапам, а как приобрести технику, а поставят ли ее вовремя - много всего было, но я знал, что мы этот проект реализуем. Сегодня для Волгограда серьезное событие: учитывая большой запрос жителей, запущено движение, и значительная часть техники на линии - новая, — отметил Андрей Бочаров.


В первый день работы модернизированной линии скоростного трамвая на короткий маршрут СТ1 вышли девять новых «Львят». Аналогичные вагоны в этом году заменили устаревший подвижной состав на наземных маршрутах № 2 и № 10. 

Постепенно на линию СТ2 взамен прежних вагонов также выпустят трехсекционные модели «Невский». Три таких трамвая уже прошли обкатку. Один такой трамвай вмещает до 205 пассажиров. Новенький салон общественного транспорта оборудован USB-розетками для зарядки мобильных устройств, системой климат-контроля, механическими аппарелями для маломобильных граждан и пассажиров с детскими колясками. Кабина водителя оборудована системой видеокамер по периметру вагона, что упрощает наблюдение за дорожной обстановкой.


— Скоростной трамвай - основа всей транспортной схемы Волгограда. Электротранспорт будет продолжать развиваться - как трамвайное сообщение, так и троллейбусные маршруты. Также задачи следующего этапа - строительство новой ветки практически до Мечетки, — рассказал о планах губернатор. 

Снятые с маршрутов устаревшие трамваи и троллейбусы планируется модернизировать для дальнейшего использования. Работы уже ведутся в депо на улице КИМ.

Фото: администрация Волгоградской области Видео: администрация Волгограда

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