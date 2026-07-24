В аэпопорту Волгограда задерживают и отменяют вечерние рейсы





В волгоградском аэропорту задерживаются четыре рейса из Москвы. Еще несколько вылетов отменены.

Рейс авиакомпании «Победа» ждали в авиагавани Волгограда в 14:15. Однако из-за утренних перебоев в работе столичных аэропортов пассажиры вернутся домой только в 18:20. В сторону Шереметьево самолет вылетит в 18:50.

Почти на два часа позже в городе на Волге окажется и борт компании «Аэрофлот» - с 16:50 его прибытие отодвинули на 18:40. В путь до Москвы самолет отправится только в 19:50.

Два вечерних рейса «Победы» в Москву и Санкт-Петербург сегодня вовсе отменены. Менять билеты придется волгоградцам, рассчитывавшим прилететь из северной столицы в 19:40, а также горожанам, которые планировали вылет в сторону Санкт-Петербурга в 20:10. Московский рейс, вычеркнутый в Волгограде из пятничного расписания, должен был приземлиться в 21:20.

Очередная атака дронов на Московскую область внесла коррективы в работу аэропортов. О постепенном возобновлении их работы специалисты Росавиации сообщили несколько часов назад.

Фото из архива V102.ru