Лом взлетел с дороги и ранил пассажира иномарки в Волгограде

В Волгограде по роковому стечению обстоятельств пострадал пассажир иномарки, в которую угодил металлический лом.

В ГУ МВД России по региону уточнили, что на изделие из металла, которое лежало на дороге, наехал КАМАЗ. В результате лом отлетел в сторону, угодив прямо в лобовое стекло автомобиля Toyota Camry. Что делал металлический лом на проезжей части, не уточняется.

Происшествие случилось на Третьей Продольной магистрали напротив опоры ЛЭП №211. Пострадавшего пассажира доставили в больницу скорой медицинской помощи №25.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области