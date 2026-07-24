Серафима Фокина берёт второе золото в Калуге

Калуга. Третий день первенства России среди юниоров 16–18 лет в бассейне вспыхнул новыми секундами и эмоциями. В центре внимания – Серафима Фокина из клуба «Волга»: для воспитанницы Весны Дмитриевны Базиянц этот турнир складывается по-настоящему триумфально.

На дистанции 100 метров баттерфляем Фокина показала, что умеет не только держать темп, но и взрываться в нужный момент. Её 59,46 секунды принесли уверенное золото: москвичка Варвара Хвесюк финишировала второй с результатом 59,92, а бронзу забрала Арина Керженева из Республики Марий Эл – 1:00.19. В этой плотной борьбе каждая сотая была на вес золота, но именно Серафима сумела удержать лидерство до касания.

Для Фокиной это уже вторая золотая медаль первенства: в первый день она уверенно выиграла 200 метров баттерфляем. Получается, баттерфляй для неё – не просто стиль, а настоящая специализация, где техника и выносливость складываются в результат.

Параллельно в бассейне разыграли медали и на 200 метрах вольным стилем. Здесь волгоградская спортсменка Валерия Бражниченко стала серебряным призёром, показав 2:04.02. Чуть быстрее оказалась Диана Валиуллина из Московской области – 2:03.69. Бронзовую награду завоевала Анастасия Кузьмина из Республики Татарстан – 2:04.15. Для Валерии это достойный результат в компании сильнейших юниоров страны.

Первенство России в Калуге продолжает держать планку: плотная борьба, минимальные разрывы и медали, которые достаются тем, кто готов выжимать максимум из каждого гребка. А для Серафимы Фокиной турнир уже можно считать личным прорывом – два золота на одном старте говорят сами за себя.

Александр Веселовский

Фото: ФВВСР