



Сегодня в Салавате завершился гандбольный турнир среди девушек в рамках XIII летней Спартакиады учащихся. На площадке сошлись сильнейшие сборные регионов, и борьба за медали получилась по-настоящему напряжённой.

В напряжённой борьбе за золотые медали сошлись команды Ростовской и Самарской областей. Сильнее в этой встрече оказались гандболистки Самарской области – они одержали победу со счётом 34:27.

За бронзовые награды поборолись сборные Москвы и Московской области. В упорной игре победу праздновали москвички – 34:25.

За пятое место сражались Краснодарский край и Ленинградская область. Уверенную победу здесь одержала команда Краснодарского края – 36:22.

В борьбе за седьмое место гандболистки Волгоградской области не оставили шансов команде Кемеровской области – 35:20. Уже в первой половине встречи волгоградки создали комфортный отрыв, а во втором тайме лишь укрепили своё преимущество.

Напомним, Волгоградская область ранее встречалась с Кемеровской областью в групповой стадии – и тогда тоже добилась уверенного успеха (46:25). Вклиниться в борьбу за медали в этом сезоне не получилось, но сборная Волгоградской области показала, что готова биться на равных с лидерами турнира.

Александр Веселовский