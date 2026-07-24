Устаревший за 40 лет котел меняют в Ворошиловском районе Волгограда

Работы по замене теплового котла, который прослужил 40 лет, ведутся на котельной 207 квартала в Ворошиловском районе Волгограда в рамках подготовки сетей и оборудования к отопительному сезону.

– Модернизация позволит улучшить качество теплоснабжения для 6700 жителей микрорайона, а также для социальной инфраструктуры – 1 детского сада и 1 школы, – сообщили в ресурсоснабжающей организации.





Устаревшее оборудование, которое было установлено еще в 1986 году, демонтируют для замены на современные и энергоэффективные аналоги. Работа проводится во время планового отключения горячей воды.

Параллельно здесь идут и профилактические работы на двух других котлах – это ревизия газовых горелок, контрольно-измерительных приборов и всей электрической части оборудования котельной. Аналогичные работы проводятся на оборудовании и в других районах Волгограда.

Фото «Концессий теплоснабжения»