 Скончалась заслуженная артистка России Нина Марушина
Известная россиянам по ролям в фильмах «Бабий бунт», «День за днем» и «Обломов» заслуженная артистка Нина Марушина скончалась в возрасте 91 года. Об этом 2 июня сообщило ИА «СарИнформ»...
 Путин дал поручение ФСБ и кабмину в связи с ограничениями мобильного интернета
Президент России Владимир Путин озвучил поручения Правительству РФ и Федеральной службе безопасности России (ФСБ) в связи с вынужденными ограничениями мобильного интернета. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на...
Андрей Бочаров и Роман Новиков обсудили строительство автомагистралей под Волгоградом

2 июня губернатор Андрей Бочаров и руководитель Росавтодора Роман Новиков совершили рабочую поездку по реализованным и перспективным для развития объектам дорожно-транспортной инфраструктуры. Одним из них стал сданный участок обхода Волгограда в Красноармейском районе протяжённостью 12 километров.

На текущий момент подрядчик уже разработал проектно-сметную документацию по реализации третьего этапа строительства протяжённостью 33,4 км. Он соединит дорогу с федеральной магистралью А-260 «Волгоград — Каменск-Шахтинский — Луганск». Здесь специалистам предстоит обустроить 16 путепроводов, 7 развязок, такое же количество мостов, уложить 25 водопропускных труб. Для отдыха автолюбителей создадут семь специализированных площадок. Для обеспечения безопасности здесь будет оборудовано порядка 102 км сетей освещения.

– Обход имеет ключевое значение всего Юга России и работы транспортно-логистического коридора «Север — Юг». Спасибо, что в это непростое время Росавтодор с Минтрансом, Правительством РФ по поручению Президента решает такую важную задачу для всех жителей Волгоградской области и страны, – отметил глава региона.

– Волгоградская область – крупный транспортный узел федерального значения, опорный регион автотранспортного направления «Север – Юг». Для обеспечения устойчивого социально-экономического развития области, увеличения пропускной способности в субъекте активно развиваем дорожную сеть благодаря нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Отмечу, что третий и четвертый этапы строительства обхода вошли в обновленный шестилетний план дорожной деятельности, который утвержден 24 марта распоряжением Правительства Российской Федерации № 599-р. Мы провели огромную работу для получения положительной оценки эффективности строительства этапов у Министерства экономического развития Российской Федерации. Особо подчеркну, что трасса Р-22 «Каспий» является одним из самых востребованных направлений в России, пассажиропоток здесь постоянно растет, поэтому ее развитие со строительством обхода Волгограда является важной составляющей транспортно-экономического баланса всей страны, – сказал в свою очередь Роман Новиков. 


Однако не одним обходом может похвастаться Волгоградская область. В 2026 году специалисты приступят к строительству очередного участка трассы через Волго-Ахтубинскую пойму протяжённостью 9,7 км. Как ранее сообщала редакция, на эти цели из бюджета выделены 14,3 млрд рублей. В проект включено строительство 4-полосной автодороги, шести мостовых сооружений, укладку 10 водопропускных труб.

Во время обсуждения Андрей Бочаров и Роман Новиков не обошли стороной и перспективные планы региона по возведению второй ветки моста через Волгу, 4-го этапа обхода региональной столицы и грандиозную стройку по строительству мостов на островной системе Голодный – Сарпинский.


Отметим, развитие транспортной сети позволит региону стать одним из ключевых узлов транспортно-логистического коридора «Север — Юг», а также улучшить экологию Волгограда за счёт выведения транзитного транспорта за пределы горорда.

Фото: администрация Волгоградской области

