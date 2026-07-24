В Волгограде собрали в одном зале лучших следователей региона





В Волгограде накануне профессионального праздника следователей провели расширенное заседание коллегии СУ СК России по региону.

На встречу с действующими сотрудниками и ветеранами следствия приехал губернатор Андрей Бочаров. Глава региона вручил награды лучшим следователям региона и заявил, что результаты их работы сами за себя говорят об их высоком профессиональном уровне. Представителей СУ СК России по Волгоградской области также поблагодарили за патриотическое воспитание молодежи и сохранение исторической правды.





В своей работе волгоградские следователи делают акцент как на расследовании нынешних преступлений, так и на уголовных делах прошлых лет. С помощью современных технологий специалисты находят ответы на вопросы, ждавшие своего часа не один десяток лет. Так, накануне стало известно о задержании жителя Саратовской области, который 29 лет назад искал «добычу» вместе с двумя приятелями и, увидев припаркованный на трассе грузовик», решил стребовать с его водителей деньги. Во время нападения мужчина выстрелил в одного из предпринимателей – ранение оказалось смертельным. Выйти на след предполагаемого преступника удалось по одной улике – оставленной шапкой, которая использовалась им в качестве маски.

Откровенно о работе следователя, профессиональных вызовах, деформациях и сохранении самого себя в потоке негативных новостей корреспонденты ИА «Высота 102» расскажут уже завтра, 25 июля.

Фото администрации Волгоградской области