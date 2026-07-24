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Происшествия

Волгоградец из пронзенной ломом иномарки находится в тяжелом состоянии

Происшествия 24.07.2026 13:32
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24.07.2026 13:32


Пассажир иномарки, по роковому стечению обстоятельств получивший ранение из-за угодившего в лобовое стекло куска металлического лома, находится в тяжелом состоянии.

Пациент получает медицинскую помощь в условиях реанимационного отделения больницы СМП № 25. Его состояние врачи называют тяжелым, – лаконично прокомментировали в областном комитете здравоохранения.


Страшное происшествие случилось накануне на Третьей Продольной магистрали. На участке дороги в Тракторозаводском районе в Toyota Camry угодил металлический лом. По информации полицейских, на изделие из металла наехал КАМАЗ, после чего оно «сыграло» в иномарку. 

Фото ГУ МВД России по Волгоградской области и из архива V102.ru

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