



Пассажир иномарки, по роковому стечению обстоятельств получивший ранение из-за угодившего в лобовое стекло куска металлического лома, находится в тяжелом состоянии.

– Пациент получает медицинскую помощь в условиях реанимационного отделения больницы СМП № 25. Его состояние врачи называют тяжелым, – лаконично прокомментировали в областном комитете здравоохранения.





Страшное происшествие случилось накануне на Третьей Продольной магистрали. На участке дороги в Тракторозаводском районе в Toyota Camry угодил металлический лом. По информации полицейских, на изделие из металла наехал КАМАЗ, после чего оно «сыграло» в иномарку.

Фото ГУ МВД России по Волгоградской области и из архива V102.ru