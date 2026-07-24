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Экономика

УФНС напомнило волгоградцам о последнем дне сдачи важной отчетности: он 27 июля

Экономика 24.07.2026 13:59
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24.07.2026 13:59


УФНС по Волгоградской области напоминает: в понедельник, 27 июля, истекает срок подачи сразу нескольких деклараций и уведомлений. Пропуск даты грозит штрафами, поэтому лучше проверить список уже сегодня.

Чтобы вы не упустили время и не переплачивали пени, мы собрали всю отчетность, которую нужно успеть сдать к концу недели. Вот полный чек-лист для предпринимателей, организаций и налоговых агентов.

Декларации, которые ждут до 27 июля 

Для организаций на общей системе:

  • декларация по налогу на прибыль за июнь и за первое полугодие 2026 года,
  • декларация по НДС за 2-й квартал,
  • декларация по НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых) за июнь,
  • декларация по акцизам за июнь (для производителей и импортеров подакцизных товаров).

Для тех, кто на спецрежимах:

  • декларация по УСН — если вы закрыли деятельность или потеряли право на упрощенку во 2-м квартале.
  • декларация по ЕСХН — при прекращении деятельности в качестве сельхозпроизводителя в июне.

Для всех, у кого есть вода или туризм:

  • декларация по водному налогу за 2-й квартал,
  • декларация по туристическому налогу за 2-й квартал (актуально для гостиниц и отелей).

Расчеты, которые нельзя откладывать:

  • 6-НДФЛ за 2-й квартал — расчет сумм налога, удержанного с доходов сотрудников,
  • расчет по страховым взносам за первое полугодие 2026 года.

Уведомления об исчисленных суммах (тоже до 27 июля) 

Если вы на УСН, ЕСХН или платите имущественные налоги, нужно отправить уведомления:

  • НДФЛ за период с 1 по 22 июля (код периода 33/01),
  • аванс по УСН за 2-й квартал (код 34/02),
  • налог на имущество, транспортный и земельный за полугодие (код 34/02),
  • аванс по ЕСХН за полугодие (код 34/02).

Важный нюанс для зарплатных налогов:

Если вы платили сотрудникам с 23 по 31 июля, уведомление по НДФЛ нужно подавать не позднее 3 августа с кодом периода «33/11». Не перепутайте!

Как сдать проще и быстрее?

ФНС рекомендует не тратить время на бумагу и очереди, а воспользоваться электронными сервисами:

  • «Личный кабинет индивидуального предпринимателя»,
  • «Личный кабинет юридического лица».

Там можно сформировать и отправить все формы за пару кликов.

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