УФНС по Волгоградской области напоминает: в понедельник, 27 июля, истекает срок подачи сразу нескольких деклараций и уведомлений. Пропуск даты грозит штрафами, поэтому лучше проверить список уже сегодня.
Чтобы вы не упустили время и не переплачивали пени, мы собрали всю отчетность, которую нужно успеть сдать к концу недели. Вот полный чек-лист для предпринимателей, организаций и налоговых агентов.
Декларации, которые ждут до 27 июля
Для организаций на общей системе:
- декларация по налогу на прибыль за июнь и за первое полугодие 2026 года,
- декларация по НДС за 2-й квартал,
- декларация по НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых) за июнь,
- декларация по акцизам за июнь (для производителей и импортеров подакцизных товаров).
Для тех, кто на спецрежимах:
- декларация по УСН — если вы закрыли деятельность или потеряли право на упрощенку во 2-м квартале.
- декларация по ЕСХН — при прекращении деятельности в качестве сельхозпроизводителя в июне.
Для всех, у кого есть вода или туризм:
- декларация по водному налогу за 2-й квартал,
- декларация по туристическому налогу за 2-й квартал (актуально для гостиниц и отелей).
Расчеты, которые нельзя откладывать:
- 6-НДФЛ за 2-й квартал — расчет сумм налога, удержанного с доходов сотрудников,
- расчет по страховым взносам за первое полугодие 2026 года.
Уведомления об исчисленных суммах (тоже до 27 июля)
Если вы на УСН, ЕСХН или платите имущественные налоги, нужно отправить уведомления:
- НДФЛ за период с 1 по 22 июля (код периода 33/01),
- аванс по УСН за 2-й квартал (код 34/02),
- налог на имущество, транспортный и земельный за полугодие (код 34/02),
- аванс по ЕСХН за полугодие (код 34/02).
Важный нюанс для зарплатных налогов:
Если вы платили сотрудникам с 23 по 31 июля, уведомление по НДФЛ нужно подавать не позднее 3 августа с кодом периода «33/11». Не перепутайте!
Как сдать проще и быстрее?
ФНС рекомендует не тратить время на бумагу и очереди, а воспользоваться электронными сервисами:
- «Личный кабинет индивидуального предпринимателя»,
- «Личный кабинет юридического лица».
Там можно сформировать и отправить все формы за пару кликов.