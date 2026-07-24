



УФНС по Волгоградской области напоминает: в понедельник, 27 июля, истекает срок подачи сразу нескольких деклараций и уведомлений. Пропуск даты грозит штрафами, поэтому лучше проверить список уже сегодня.

Чтобы вы не упустили время и не переплачивали пени, мы собрали всю отчетность, которую нужно успеть сдать к концу недели. Вот полный чек-лист для предпринимателей, организаций и налоговых агентов.

Декларации, которые ждут до 27 июля

Для организаций на общей системе:

декларация по налогу на прибыль за июнь и за первое полугодие 2026 года,

декларация по НДС за 2-й квартал,

декларация по НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых) за июнь,

декларация по акцизам за июнь (для производителей и импортеров подакцизных товаров).

Для тех, кто на спецрежимах:

декларация по УСН — если вы закрыли деятельность или потеряли право на упрощенку во 2-м квартале.

декларация по ЕСХН — при прекращении деятельности в качестве сельхозпроизводителя в июне.

Для всех, у кого есть вода или туризм:

декларация по водному налогу за 2-й квартал,

декларация по туристическому налогу за 2-й квартал (актуально для гостиниц и отелей).

Расчеты, которые нельзя откладывать:

6-НДФЛ за 2-й квартал — расчет сумм налога, удержанного с доходов сотрудников,

расчет по страховым взносам за первое полугодие 2026 года.

Уведомления об исчисленных суммах (тоже до 27 июля)

Если вы на УСН, ЕСХН или платите имущественные налоги, нужно отправить уведомления:



НДФЛ за период с 1 по 22 июля (код периода 33/01),

аванс по УСН за 2-й квартал (код 34/02),

налог на имущество, транспортный и земельный за полугодие (код 34/02),

аванс по ЕСХН за полугодие (код 34/02).

Важный нюанс для зарплатных налогов:

Если вы платили сотрудникам с 23 по 31 июля, уведомление по НДФЛ нужно подавать не позднее 3 августа с кодом периода «33/11». Не перепутайте!

Как сдать проще и быстрее?

ФНС рекомендует не тратить время на бумагу и очереди, а воспользоваться электронными сервисами:

«Личный кабинет индивидуального предпринимателя»,

«Личный кабинет юридического лица».

Там можно сформировать и отправить все формы за пару кликов.