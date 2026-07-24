Волгоградская область «вскипит» от 42-градусной жары





Головокружительная жара накроет Волгоградскую область на выходных. По прогнозам синоптиков, впервые за все лето температура в тени «подпрыгнет» до +42 градусов.

– Сильная жара + 40 - +42 ожидается на территории Волгоградской области с 13:00 до конца суток 25 и сутки 26 июля. Будьте внимательны и осторожны, – предупредили волгоградцев в РСЧС.

Несмотря на то, что близящийся к завершению июль идет на резкое «повышение ставок», в воскресенье в регионе ожидаются кратковременные дожди с грозами и штормовым ветром до 20-25 м/с.

Впрочем, для горожан, с трудом переживающих подобный натиск солнца, есть и хорошие новости. Включив «режим обогрева» на максимум, уже в понедельник погода сделает долгожданный перерыв. Последнюю неделю июля Волгоград начнет с кратковременных осадков и +29 градусов на термометре. В районах региона температура может упасть аж до +23.

Фото Геннадия Гуляева