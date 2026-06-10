Пассажирский паром для дачников запустили в Волжском

В Волгоградской области возобновилась работа пассажирского дачного парома по маршруту «Волжский – СНТ "Дачник-1"». Его работа была приостановлена в период повышенных сбросов воды через плотину Волжской ГЭС.

Как уточнили в облкомдортрансе, работа пассажирской переправы возобновилась сегодня, 10 июня. Перевозки выполняет АО «Волжская автомобильная колонна № 1732».

Напомним, что паром ходит по маршруту от Козьего пляжа в поселке Рабочий к СНТ «Подшипник» и «Строитель». Он перевозит дачников по средам, четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям.

Фото администрации Волжского

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