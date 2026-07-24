Дроны ВСУ вновь атаковали слады Wildberries: трое пострадавших

Из-за атак дронов ВСУ по складам Wildberries в Ленинградской области пострадали три человека, на объектах маркетплейса произошло возгорание. Об этом сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

– В результате попадания БПЛА произошло возгорание на складах компании «Вайлдберриз» в деревне Новосаратовка Всеволожского района. Пострадало три человека, состояние средней тяжести, сейчас им оказывают помощь медики в больнице, – сообщил губернатор «ВКонтакте».

Также сообщается, что из логистического центра Wildberries в Симферополе в целях безопасности эвакуировали сотрудников.

Напомним, что ранее были атакованы склады Wildberries в Краснодаре, подмосковной Электростали и в Котовске Тамбовской области. Есть погибшие и раненные. Предприниматели, чьи товары уничтожены в результате атак, терпят серьезные убытки. Есть в их числе и волгоградские компании.

Фото из архива V102.RU