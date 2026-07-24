Объявлена судейская бригада на матч «КАМАЗ» – «Ротор»

27 июля в 20:00 на стадионе «КАМАЗ» в Набережных Челнах состоится матч 3‑го тура чемпионата России среди команд Первой лиги. В очной встрече сойдутся «КАМАЗ» и волгоградский «Ротор».

Команды решают разные задачи, но очки им нужны как воздух. Для «КАМАЗа» остаться на дне турнирной таблицы – не вариант. Ноль очков после двух туров уже заставляет всерьёз переживать за перспективы, и у команды нет никакого желания становиться претендентом на вылет. Для «Ротора» же проходных матчей не бывает в принципе. Чтобы закрепиться в группе лидеров, нужно стабильно набирать баллы и не упускать свои шансы даже в непростых выездах.

На фоне этой турнирной нервозности особенно важна работа судейской бригады. Когда любая ошибка может стоить команде очков, каждое решение арбитра моментально становится предметом споров и обсуждений. Именно поэтому внимание болельщиков и экспертов будет приковано к Роману Сафьяну (Москва) и его помощникам.

Главный арбитр – Сафьян Роман (Москва). Контролирует игру, принимает финальные решения по нарушениям, назначает штрафные/пенальти, показывает карточки, следит за временем и останавливает матч при проблемах.

Первый помощник судьи – Андрей Пелых (Санкт‑Петербург). Он будет работать на бровке и помогать главному арбитру фиксировать офсайды, следить за выходом мяча за пределы поля и контролировать эпизоды у своей боковой линии.

Второй помощник судьи – Кирилл Филатов (Петрозаводск). Его зона ответственности – противоположная бровка: он дублирует контроль за положением «вне игры», сигнализирует о нарушениях и фиксирует моменты, которые могут быть не видны главному судье.

Резервный судья – Артур Сагдиев (Набережные Челны). Он контролирует замены, следит за тем, чтобы все процедуры проходили по регламенту, и готов в любой момент выйти на поле, если кому-то из основной бригады потребуется замена.

Делегат матча – Владимир Карпович (Москва). На нём общая организация встречи и соблюдение регламента: от проверки поля и экипировки до фиксации всех ключевых моментов матча в официальном протоколе.

Инспектор – Рудольф Исаков (Санкт‑Петербург). Его задача – оценить работу всей судейской бригады, проконтролировать, насколько точно и последовательно арбитры применяют правила, и по итогам матча дать профессиональную оценку их действиям.

Матч в Челнах обещает быть горячим не только из‑за накала борьбы на поле, но и из‑за давления турнирной ситуации. Здесь важен каждый эпизод – и то, как его увидят и оценят люди в судейской форме, может серьёзно повлиять на итоговые три очка.

Александр Веселовский

Фото: Денис Бушковский