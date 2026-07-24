Гидрометцентр предупредил волгоградцев об опасном погодном комбо

В Волгоградской области действует оранжевый уровень опасности из-за четырех погодных явлений, которые могут вызвать стихийные бедствия с ущербом для населения.

По сообщению Гидрометцентра России, в волгоградском регионе до 18:00 мск 26 июля сохраняется предупреждение о грозе и сильном ветре порывами до 20 метров в секунду, а днем 26 июля – до 24 метров в секунду.

До 12:00 мск 24 июля в Волгоградской области высока вероятность сильных дождей и ливней с градом. А до 15:00 мск 25 июля в отдельных северо-западных, северо-восточных, во всех юго-восточных районах ожидается чрезвычайная пожароопасность – 5 класс.