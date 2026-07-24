Солист группы «Чайф» отказался от прогулки по Волгограду: почему?





Лидер знаменитой рок-группы «Чайф» Владимир Шахрин отказался от прогулки по Волгограду из-за перекопанной площади Павших Борцов и 30-градусного пекла.

Готовясь к выступлению в амфитеатре, музыкант вышел на связь со своими поклонниками.

– Ну, что. Мы приехали в Волгоград. Если честно, если вы ждете прогулки по Волгограду, то ее не будет. Во-первых, в этом отеле ( указывает на отель «Волгоград» - Прим. редакции) мы живем уже много лет, и раза три прогулки я снимал точно: ходил и направо, и налево, и назад к реке. А еще очень жарко: ну, 30 градусов. Завтра еще жарче обещают. Для меня 30 градусов – это очень жарко.







Записывая ролик на реконструируемой площади Павших Борцов, Владимир Шахрин мельком показал и постамент уехавшего на реконструкцию памятника Александру Невскому, и горы строительных материалов.

– А тут еще площадь центральную ремонтируют – вот видите, разруха какая, – объяснил солист группы «Чайф». – Поэтому поверьте, что мы приехали в Волгоград, и концерт будет.

На фоне пока еще не парадных видов площади Владимир Шахрин отметил амфитеатр, который станет площадкой для их выступления.

– Говорят, очень красивая новая площадка открыта в Волгограде с видом на Волгу – прямо шик. Ждем! – заключил известный артист.

Реконструкция площади Павших Борцов в Волгограде началась сразу после майских праздников. За несколько месяцев подрядчик успел снять все покрытие, обнажив поистине «марсианские» пейзажи и приступить к созданию монолитной плиты, необходимой для укладки брусчатки. Одновременно с главной площади города увезли на «омолаживающие процедуры» фигуру небесного покровителя Волгограда Александра Невского. Обновленный и взявший в руки бронзовый полутораметровый щит, после реставрации он займет новое место – фигуру князя перенесут ближе к храму.

Фото и видео со страницы группы "Чайф"/Vk.com