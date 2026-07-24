



Мониторинг юридических лиц на предмет наличия договоров на вывоз ТКО прошла накануне в Центральном районе Волгограда. В рейде, сообщает ИА «Высота 102», приняли участие представители компании «ЭкоЦентр», районной администрации и управляющих компаний. Нарушения были выявлены в ряде заведений общепита.





Первым заведением, где накануне побывали участник межведомственного рейда, стал ресторан, расположенный по адресу Советская, 3. Однако, сотрудники заведения оказались не готовы к таким гостям и даже воспротивились большому количеству проверяющих и представителей СМИ. И это понятно – как выяснилось, у организации вообще не оказалось договора на вывоз ТКО с регоператором. Проигнорировали здесь и другую необходимость – предоставление сведений о количестве посадочных мест.

Как отметили представители «ЭкоЦентр», такая ситуация – буквально в каждом втором ресторане или кафе на территории Волгограда. Договоров с регоператором рестораторы либо не заключают вообще, либо умышленно занижают образуемый объем отходов в рамках действующего договора.

– Периодически наша служба проводит такие рейды с целью подтверждения информации, которая ложится в основу составления договоров. Очень часто нам поступают жалобы от жителей многоквартирных домов, которые указывают, что на контейнерных площадках возникают перенакопления из-за отходов от коммерческих объектов, – объяснил специалист ООО «ЭкоЦентр» Сергей Данилов. – В то же время, на основе представленных предпринимателями данных рассчитывается и график вывоза, и количество контейнеров на площадке. Если юридическим лицом заявляется неполный объем, соответственно оператор не может правильно предполагать, какое скапливается количество мусора.

Владельцы ресторана по улице Советская, 8, как выяснилось в ходе рейда, занижают объем отходов в 2,5 раза. Здесь, впрочем, оказались готовы к конструктивному диалогу и заверили проверяющих, что в ближайшее время в договор буду внесены корректировки.

– За счет работы летних террас на контейнерных площадках происходит переполнение. Особенно это заметно с апреля по сентябрь. Мы ведем активную работу с собственниками нежилых помещений по заключению договоров по вывозу отходов и дополнительных договоров с перевозчиками, – отмечает представитель управляющей компании Светлана Борисова.

Проверили накануне и два кафе, расположенные на улице Советская, 21 и улице Аллея Героев, 1.

В пресс-службе регионального оператора в очередной раз напоминают, что неисполнение требований грозит штрафом – для юридических лиц до 250 тысяч рублей.

Видео: Луночкин Леонид / ИА «Высота 102»



