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Происшествия

Рой украинских БПЛА сбили 24 июля над 16 регионами РФ

Происшествия 24.07.2026 08:37
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24.07.2026 08:37


В течение ночи силы противовоздушной обороны России отражали массированный налет смертоносных БПЛА, которые ВСУ запустили в 16 регионов. 

– Дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 571 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа, – сообщили утром 24 июня в Минобороны.

Атаке подверглись Белгородская, Брянская, Владимирская, Калужская, Курская, Ленинградская, Новгородская, Орловская, Псковская, Рязанская, Смоленская, Тверская, Тульская области, Московский регион, Краснодарский край, республика Крым. Также дроны сбиты и над акваториями Азовского и Черного морей.

В Волгоградской области минувшая ночь прошла спокойно. Беспилотная опасность не объявлялась. Однако атаки в других регионах отразились на работу волгоградского аэропорта, где задерживаются рейсы.

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