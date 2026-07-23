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Ученые нашли следы стронция-90 в рыбе Азовского моря

Федеральные новости 23.07.2026 10:32
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23.07.2026 10:32


Специалисты Южного филиала ВНИРО завершили исследование азовской рыбы и обнаружили в одном из видов радиоактивный изотоп, сообщает Привет-Ростов. Результаты, однако, не стали поводом для запрета на вылов и употребление морепродуктов.

В ходе проверки следы стронция-90 были выявлены только в мышечной ткани атерины – мелкой рыбы семейства атериновых. Как подчеркивают ученые, концентрация вещества оказалась незначительной и не достигает уровней, угрожающих здоровью человека при обычном потреблении рыбы.

Стронций-90 опасен своим сходством с кальцием: попадая в организм, он может накапливаться в костях и влиять на костный мозг. Однако в данном случае его содержание не превышает допустимых значений.

Помимо радионуклида, исследователи проверили атерину на наличие тяжелых металлов. В ней были обнаружены ртуть, мышьяк и кадмий, но все показатели остались в пределах нормы. 

 В рамках исследования были также изучены тюлька, хамса, пиленгас и карась. В этих видах рыбы выявлены следы ртути, мышьяка, кадмия и свинца, но их уровень также не превышает установленные нормативы. Хлорорганических соединений, представляющих серьезную опасность, обнаружено не было. По итогам комплексной проверки ученые сделали заключение, что азовская рыба сохраняет хорошие санитарные показатели и полностью пригодна для употребления в пищу.

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