Волгоград вошёл в десятку популярных турнаправлений в России

Волгоград занял место в десятке популярнейших направлений для поездок в середине лета. По данным сервиса Твил.ру, Вместе с городом-героем в рейтинг попали Геленджик, Анапа, Краснодар, Казань, Нижний Новгород и Алушта. Традиционно лидируют Москва, Санкт-Петербург и Сочи.

Средняя продолжительность визита в Волгоград — две ночи, а стоимость проживания составляет около 4 284 рублей. Этот показатель ниже, чем в Геленджике, Казани, Нижнем Новгороде, Анапе, Москве и Санкт-Петербурге, но чуть выше, чем в Сочи и Краснодаре.

За два дня туристы обычно успевают посетить главные достопримечательности: Мамаев курган, Центральную набережную и музей-панораму «Сталинградская битва». При более длительном отдыхе гости предпочитают проводить время на Волге, а также знакомиться с окраинами и окрестностями города.