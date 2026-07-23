



В Кировском районе Волгограда во дворе жилого комплекса пенсионерка вместе с молодой девушкой похитили садового медведя. Момент кражи зафиксировала камера уличного видеонаблюдения.





Историю поведали местные жители, которые возмутились поведением пенсионерки и ее пособницы, совершивших кражу. По словам волгоградцев, до инцидента, который произошел 16 июля, фигура простояла во дворе многоквартирного дома более трех лет.

– Две особи решили что наш медведь больше жить у нас не должен и нагло его похитили. Сговор двух лиц – одна тащит, другая пакет сует чтоб спрятать. Хорошо что собака приметная, соседи сразу сказали, кто они и где живут. Уже ни раз светились в кражах у нашего дома, тащат все, что только им нравится: цветы, медведя, средства передвижения. Людей переселили из ветхого жилья, а они умудряются здесь гадить, – рассказала местная жительница Виктория.

По словам волгоградки, благоустраивать свой двор они начали еще с 2017 года. По факту исчезновения фигуры соседи обратились к участковому.

Видео: ЖК Колизей Волгоград / МАКС