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Транспорт

Фирма семьи экс-депутата за 70,8 млн обустроит новые парковки у вокзала в Волгограде

Транспорт 14.06.2026 16:36
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14.06.2026 16:36


Подписан контракт на организацию нового парковочного пространства в шаговой доступности от железнодорожного вокзала «Волгоград-1». Работы выполнит волгоградское ООО «УНПП «Аспект».

Всего на конкурс было подано две заявки, но «Аспект» предложила меньшую цену – чуть более 70,8 миллиона рублей при начальной цене работ в 71,2 миллиона. Новое парковочное пространство для тех, кто решит отправиться в путешествие поездом, разместится в границах ул. им. генерал-лейтенанта Воронина, ул. Коммунистическая, ул. Володарского и ул. Порт-Саида. Контракт также предусматривает мероприятия по организации дорожного движения в четыре полосы по ул. Коммунистической от ул. Порт-Саида до ул. Володарского.

Заказчиком работ выступило МБУ «Центр организации дорожного движения Волгограда», которое и заключило контракт с ООО «УНПП «Аспект».

Согласно данным сервиса проверки контрагентов Seldon.Basis, у ООО «УНПП «Аспект» четыре совладельца. Самая большая доля в 55,94% у Нины Девятовой. Ее называют супругой бывшего депутата Волгоградской гордумы Михаила Девятова. Он вышел из состава учредителей этой компании еще в 2015 году. Наибольшее количество контрактов у ООО «УНПП «Аспект» было подписано с ГБУ «Волгоградавтодор». В основном они касаются нанесения дорожной разметки, установки дорожных знаков, обустройства пешеходных переходов и т.п.


Ранее информагентство уже сообщало о кардинальной перестройке парковочного пространства у железнодорожного вокзала «Волгоград-1» и внедрении новой схемы дорожного движения на подъезде к нему.

Так, в скором времени на подъезде к вокзалу появятся две «вафельные» разметки: на пересечении улицы Коммунистической с улицей Гоголя и улице Комсомольской в районе ж/д вокзала. В границах такой разметки, напомним, запрещено выезжать на перекресток в тех случаях, когда впереди по пути следования образовалась пробка, которая вынуждает водителя остановиться более чем на 5 секунд. 

Движение на ул. Коммунистической на участке от ул. Порт-Саида до ул. Володарского будет организовано в 4 полосы.

Все работы должны быть завершены до 15 августа 2026 года.

Напомним, что новая схема дорожного движения у ж/д вокзала вводится в связи реконструкцией Привокзальной площади, где ранее была большая стоянка. После завершения работ ее не будет. Власти поясняли, что улица у железнодорожного вокзала будет расширена с учетом приоритета для пешеходов и общественного транспорта, а парковка трансформируется в другой формат. Насколько он будет удобен для пассажиров железнодорожного вокзала, пока непонятно. При этом ранее уверялось, что в шаговой доступности от вокзала будет организовано еще больше удобных парковочных площадок, которых станет в два раза больше. 


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