



В Волгоградской области комитет транспорта объявил о подготовке к обслуживанию, круглосуточному мониторингу работоспособности и ремонту постов весогабаритного контроля автомобильного транспорта. Специалистам предстоит уделить дополнительное внимание трём автоматизированным комплексам в Нехаевском, Котельниковском и Суровикинском районах. Соответствующий аукцион был объявлен накануне.

Среди «умных» весов, автоматически определяющих габариты транспорта и нагрузку для каждой оси, которыми предстоит заняться специалистам, оборудование, установленное на 181 км трассы 18К-1 «Волгоград – Котельниково – Сальск», 176,4 км трассы 18А-2 «Михайловка – Суровикино», 116,4 км трассы 18К-7 «Новониколаевский – Урюпинск – Манино».

Подрядчику придётся организовать круглосуточный мониторинг работы оборудования с автоматическим исправлением всех возникающих неисправностей, а также техобслуживание и поверку устройств и датчиков. Отдельно в техзадании прописана организация тестовых проездов контрольных автомобилей каждые 15 дней для подтверждения корректности измерений.

Отметим, подрядчика отберут по итогу открытого аукциона. Техобслуживание и обеспечение непрерывной работы пунктов весогабаритного контроля на протяжении трёх ближайших месяцев обойдётся бюджету в 26,9 млн рублей.

Фото из архива ИА «Высота 102»