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Экономика

«Заливай, сколько хочешь»: «Газпром» отменил лимиты на АИ-92 на волгоградских АЗС

Экономика 24.07.2026 12:32
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24.07.2026 12:32


Отпуск бензина марки АИ-92 на АЗС сети «Газпром» в Волгоградской области будет без каких-либо ограничений. Такое решение, как поясняет Облпромторг и ТЭК, принято в связи со стабилизацией ситуации на топливном рынке региона.

Ограничения по АИ-95 еще действуют на АЗС этой компании. Так, заправиться 95-м бензином на «Газпроме» в черте города можно только в объеме 30 литров за одну транзакцию. 50 литров разрешено залить в топливные баки на трассе. Ограничения по дизельному топливу также еще действуют. По городу лимит составляет 60 литров и 100 литров на трассе.

В сети автозаправочных станций «Лукойл», напомним, ограничения составляют 40 литров за одну транзакцию на все марки бензина. По дизтопливу в городе и на трассе лимит составляет 60 и 200 литров соответственно.

Водителей по-прежнему просят заправлять машины по мере необходимости, чтобы не создавать очереди на АЗС.

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