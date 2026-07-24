Отпуск бензина марки АИ-92 на АЗС сети «Газпром» в Волгоградской области будет без каких-либо ограничений. Такое решение, как поясняет Облпромторг и ТЭК, принято в связи со стабилизацией ситуации на топливном рынке региона.

Ограничения по АИ-95 еще действуют на АЗС этой компании. Так, заправиться 95-м бензином на «Газпроме» в черте города можно только в объеме 30 литров за одну транзакцию. 50 литров разрешено залить в топливные баки на трассе. Ограничения по дизельному топливу также еще действуют. По городу лимит составляет 60 литров и 100 литров на трассе.

В сети автозаправочных станций «Лукойл», напомним, ограничения составляют 40 литров за одну транзакцию на все марки бензина. По дизтопливу в городе и на трассе лимит составляет 60 и 200 литров соответственно.

Водителей по-прежнему просят заправлять машины по мере необходимости, чтобы не создавать очереди на АЗС.