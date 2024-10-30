Расследования

СК после публикации «Высоты 102» разберется в растрате миллионов ТСЖ в Урюпинске

Расследования 30.10.2024 19:27
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30.10.2024 19:27


Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Волгоградской области Дмитрию Буравцову организовать процессуальную проверку и представить доклад после опубликованного ИА «Высота 102» видеообращения жителей Урюпинска, заявивших о растрате миллионов из средств ТСЖ. 

Напомним, что собственники жилых помещений на ул. Московской, 7 в Урюпинске, не дождавшись наведения порядка после смены УК на ТСЖ, собственными силами в 2022 году провели бухгалтерскую ревизию документов, по результатам которой, с их слов, вскрылись факты нецелевого расходования 3,5 млн рублей. Однако же, заявили урюпинцы, уголовное дело, несмотря на неопровержимые доказательства, так и не было возбуждено за два года. 

После публикации «Высоты 102» никакой реакции, сообщают жители Московской, так и не последовало. Тогда они пошли на отчаянный шаг и записали обращение главам СК и Генпрокуратуры с заявлением о том, что возбуждению дела препятствует местное надзорное ведомство. 

Следственным управлением СК России по Волгоградской области в надзирающий орган направлено ходатайство об изъятии материалов и их передаче в производство следователей СК России, – сообщили в Информационном центре СК России вечером 30 октября.  

Ранее редакция ИА «Высота 102» обратилась к председателю ТСЖ с просьбой прокомментировать обвинения, выдвинутые в её адрес жильцами дома № 7 на ул. Московской. Татьяна Шабрикова уверяет, что всё сказанное в её адрес – клевета и наговоры.

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